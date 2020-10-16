محمد الباز: المشروعات تُنفذ بخطى ثابتة وكأن كورونا لم يمر من هنا

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أكد الإعلامي محمد الباز، أن الجهاز التنفيذي وعلى رأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي يواصل الليل بالنهار من أجل إنجاز المشروعات وتحقيق إنجازات على الأرض.



وقال محمد الباز خلال برنامجه "آخر النهار"، المُذاع على قناة "النهار"، اليوم الجمعة إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم تفقد بنفسه سير العمل في شبكة المحاور بمنطقة شرق القاهرة، متابعا: "كان يمكن للرئيس أن يوجه بتنفيذ المشروعات ويتابع التقارير، لكنه يحرص على النزول للشارع بنفسه والحديث مع الناس".



وأضاف أن المشروعات التي تقوم بها الدولة، هدفها الأساسي راحة الناس، متابعا: "عشنا شهور صعبة بسبب كورونا، لكن لما تبص للمشهد من فوق وكأن كورونا لم تمر من هنا، فالمشروعات تسير بخطى ثابتة".



وفي وقت سابق، قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد بعد ظهر اليوم الجمعة الخطوات التنفيذية ومعدلات العمل بشبكة المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة امتداد طريق القاهرة الاسماعيلية، وجسر السويس، والتطوير الشامل لمحيط نادي الشمس ومطار القاهرة، ومحاور وكباري الربط الجديدة مع أحياء مصر الجديدة، ومدينة نصر، والقاهرة الجديدة.



ووجه الرئيس بالإسراع في معدلات التنفيذ لاستكمال تطوير الصياغة الهندسية لتلك المناطق بإنشاء شبكة الطرق ومرافقها وفق ما هو مستهدف ضمن مخطط المحاور والكباري لمحافظة القاهرة، وللتخفيف على المواطنين وتسهيل حركتهم اليومية خاصة مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.



كما شدد الرئيس على الالتزام الدقيق بقواعد الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا حفاظًا على سلامة وصحة جميع العاملين بالمواقع الإنشائية.