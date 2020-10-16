اتفاقية لتوفير الخدمات الطبية لمنسوبي فرع الموارد البشرية بالرياض

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:14 م
بوابة الفجر
Advertisements
وقع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي أمس اتفاقية تعاون مشترك في مجال الخدمات الطبية والصحية مع إدارة الموارد البشرية في مستشفى خاص، تضمن لمنسوبي الفرع وعائلاتهم توفير عروض وخصومات لمنسوبي فرع في جميع فروع المستشفى بمنطقة الرياض.

وتشمل العروض اعتماد سعر موحد للكشف بـ 100 ريال لجميع المستهدفين من الاتفاقية، ومنحهم خصومات تصل إلى 20% على فحوصات "الأشعة والتحاليل" إلى جانب الخدمات والعناية التمريضية الفائقة في حالات التنويم.

يشار الى أن هذه الإتفاقية تأتي كواحدة من الاتفاقيات الموقعة بين فرع الوزارة الرياض مؤخراً وتعنى بمنسوبي الفرع من الجنسين.

أخبار تهمك

باريس ومدن فرنسية تستعد لحظر التجول لمنع تفشي كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يضغط على الخطيب لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

نقل فرجاني ساسي للمستشفي في المغرب بعد نتيجة فيروس بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ أقل من ساعة

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ حوالي 11 ساعة

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بشرة سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ نصف ساعة

رسالة مؤثرة من وليد أزارو بعد الرحيل عن الأهلي والانتقال إلى الاتفاق السعودي

منذ ساعتين

إشراف قنفود تفجر مفاجأة مدوية عن فرجاني ساسي في المغرب

منذ ساعتين و 30 دقيقة

خاص لـ "الفجر الرياضي".. تفاصيل صادمة بشأن إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الإسماعيلي يقترب من خطف هدف الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يحسم مصير هذا الثلاثي في الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لموقعة الوداد

منذ أقل من ساعة

رجال أعمال تطلب من الأهلي المساهمة في صفقة القرن والأحمر يؤجل الملف

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:33 م

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

09:23 ص

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لموقعة الوداد

09:33 م

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

11:04 ص

بشرة سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد

09:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي