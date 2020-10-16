رسمياً.. الكاف يختار مكان مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:11 م
الكاف
الكاف
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رسمياً.. الكاف يختار مكان مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا

تم تحديد البلد المستضيف لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد أن تم إجراء القرعة ظهر اليوم الجمعة.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم” كاف” قرر وللمرة الأولى في تاريخ بطولة دوري أبطال أفريقيا أن يقام النهائي من مباراة واحدة وكان مقرر أن يقام في مدينة دوالا الكاميرونية لكن بسبب جائحة كورونا رفضت الكاميرون استضافة اللقاء.

ولم يتقدم أي بلد لطلب استضافة النهائي لتقام اليوم القرعة بين مصر والمغرب فقط لكون أنديتهم تتواجد في نصف نهائي البطولة.

وجاءت القرعة في صالح مصر لاستضافة المباراة النهائية .

الدور قبل النهائي ينضم الأهلي والزمالك والرجاء والوداد المغربيان وستقام غداً مباراة الذهاب في الدار البيضاء بين الأهلي والوداد بينما مباراة الرجاء والزمالك ستقام يوم الأحد.

مباريات الإياب ستقام يومي 24و25 أكتوبر وطلب الأهلي والزمالك بنقل المباريات لستاد القاهرة بدلاً من ستاد برج العرب.

مصر ستستضيف النهائي لو الطرفين هما الأهلي والزمالك أو طرف مصري وأخر مغربي بينما لو تأهل الوداد والرجاء للنهائي فستقام المباراة النهائية بالمغرب.

وسيقام اللقاء النهائي للنسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا يوم 6 نوفمبر المقبل.
 

رسمياً.. الكاف يختار مكان مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا

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