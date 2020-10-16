مفتي الجمهورية: المتصوف هو المسلم النموذجي (فيديو)

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:15 م
الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام
داليا الحسين
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قال الدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية، إن المتصوف هو المسلم النموذجي، موضحا أن القرآن الكريم والسنة النبوية هما المرجعية الحقيقية في المجال السلوكي، والتعاملي اليومي والقضائي، والفتوى على مدار العصور.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه بالنظر إلى الجيل الأول من صحابة رسوم الله صل الله عليه وسلم، وجيل التابعين والسيرة الذاتية لكل صحابي وتابعي نلاحظ ترجمة حقيقية عن الدين الإسلامي.

وتابع شوقي علام أنه على مدار 23 عامًا كانت هي حياة الرسول محمد صل الله عليه وسلم بعد بعثته هاديا للناس، فالقرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة كانتا بمثابة المرجعية الحقيقة للمجتمع المسلم في ذلك الوقت والمجتمع المتعدد الثقافات والديانات في المدينة المنورة.

وكشف مفتي الديار المصرية أن القرآن الكريم والسنة النبوية كفلا المرجعية الحقيقة لكل سلوك أو تصرف، ينتج عن المستوى الفردي والجماعي، والمستوى المجتمعي.

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