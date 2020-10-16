المغرب تسجل 3498 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:12 م
بوابة الفجر
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سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية 3498 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 167 ألف و148.

 

وأوضحت الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 46 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 2818، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 138 ألف و989، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج هو 25 ألف و341.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 39,363 مليون إصابة، بينهم أكثر من مليون و 100 ألف حالة وفاة، وأكثر من 29,499 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

 

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