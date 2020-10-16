المفتي: هناك من يريد اختطاف المرجعية للدولة ويطالب بالجهاد لاسترجاعها



وأكمل أن القاهرة بلد الألف مئذنة، لكثرة بناء المساجد بها، وذلك قديما الآن تضاعفت المساجد والقرية التي لم يكن فيها مسجد واحد أصبح فيها 6 مساجد، مضيفا: "اتساع أفقي في البناء، وتطبيق حقيقي لا يمكن أن تقول أن الدولة لا تطبق الدين، هناك توأمة حقيقية بين الدولة والدين، الدولة لا تسعى إلى معادة الدين".



ولفت مفتي الجمهورية إلى أن هناك وجه آخر من تطبيق الدين وهو التماسك المجتمعي والجانب الأخلاقي في عدم الإضرار.



قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن هناك من يريد اختطاف المرجعية للدولة المصرية، وإيهام الناس أن مصر بلا هوية.وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة أنه ما زال يغرر بنا أن مصر بعيدة عن مرجعية الشريعة الإسلامية وأنه ينبغي العودة للشريعة وأن الإسلام هو الحل.وأكد على أن هذه المفردات توحي للإنسان البسيط أن الشريعة غائبة عن المجتمع المصري ومن ثم لا بد من الكفاح ضد الدولة من أجل إعادة المرجعية مرة ثانية.ولفت المفتي إلى أن التحقيقات التي تجرى مع الشباب الذين يجرون عمليات إرهابية القاسم المشترك فيها اعترافهم بأنهم يجاهدون من أجل تطبيق الشريعة.وقال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن القوانين مرجعيتها الفقه الإسلامي الحنفي، مؤكدا أن مصر مطبقة للشرع الإسلامي على أفضل تطبيق.