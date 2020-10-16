" كورونا" يرفع من مستويات عجز الموازنة الأمريكي في 2020

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:40 م
رويترز
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قالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة إن عجز الموازنة في الولايات المتحدة في السنة المالية 2020 بلغ مستوى غير مسبوق عند 3.132 تريليون دولار، وهو أكثر من ثلاثة أمثال العجز في 2019، وذلك بسبب الإنفاق الضخم على الإنقاذ المرتبط بفيروس كورونا.

والعجز أكثر من مثلي الرقم القياسي السابق البالغ 1.416 تريليون دولار المسجل في السنة المالية 2009 عندما كانت الولايات المتحدة تواجه أزمة مالية.

كانت الحكومة الأمريكية قد توقعت في بداية السنة المالية 2020، والتي انتهت في 30 سبتمبر ، تسجيل حجز قدره تريليون دولار، وذلك قبل أن تبدأ إجراءات العزل المرتبطة بفيروس كورونا في مارس آذار.

وفي سبتمبر ، وهو آخر شهور السنة المالية، كان عجز موازنة الولايات المتحدة 125 مليار دولار، مقارنة مع فائض 83 مليار دولار في سبتمبر أيلول 2019، بحسب الوزارة.

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