الشيخ يُعطل صفقة الموسم في الأهلي

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements
رفض أحمد الشيخ، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، فكرة دخوله ضمن صفقة تبادلية مع مسؤولى بيراميدز لإتمام التعاقد مع رجب بكار الظهير الأيمن للفريق السماوى بداية من الموسم المقبل.

وأعطى المدرب  الجنوب إفريقى، بيتسو موسيمانى، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مسؤولي لجنة التخطيط،  الضوء الأخضر، من أجل ضم رجب بكار في الموسم المقبل.

ويسعى مسؤولو النادي الأهلي، لإنهاء صفقة رجب بكار، من أجل  تعويض رحيل أحمد فتحى الظهير الأيمن الذي سينتقل إلى بيراميدز بداية من الموسم المقبل.

من جانبه كشف مصدر، أن أحمد الشيخ رفض الدخول في صفقة تبادلية مع أي لاعب، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وأوضح المصدر أن الشيخ طلب من مسؤولى النادى الموافقة على رحيله سواء على سبيل الإعارة أو البيع، في الميركاتو الصيفي.



أخبار تهمك

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يتحرك لضم نجم المنتخب

منذ ساعة

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يقدم عرضًا مميزًا لحسم صفقة «الهداف»

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لموقعة الوداد

منذ ساعتين

بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

الإسماعيلي يقترب من خطف هدف الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

منذ ساعة

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ ساعتين

رجال أعمال تطلب من الأهلي المساهمة في صفقة القرن والأحمر يؤجل الملف

منذ حوالي 9 ساعات

مدرب الوداد يفاجئ الأهلي قبل موقعة نصف نهائي الأبطال

منذ 39 دقيقة

باريس ومدن فرنسية تستعد لحظر التجول لمنع تفشي كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بشرة سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يضغط على الخطيب لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:33 م

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

10:34 م

الأهلي يتحرك لضم نجم المنتخب

10:31 م

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

09:23 ص

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

11:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي