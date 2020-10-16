الشيخ يُعطل صفقة الموسم في الأهلي

رفض أحمد الشيخ، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، فكرة دخوله ضمن صفقة تبادلية مع مسؤولى بيراميدز لإتمام التعاقد مع رجب بكار الظهير الأيمن للفريق السماوى بداية من الموسم المقبل.





وأعطى المدرب الجنوب إفريقى، بيتسو موسيمانى، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مسؤولي لجنة التخطيط، الضوء الأخضر، من أجل ضم رجب بكار في الموسم المقبل.





ويسعى مسؤولو النادي الأهلي، لإنهاء صفقة رجب بكار، من أجل تعويض رحيل أحمد فتحى الظهير الأيمن الذي سينتقل إلى بيراميدز بداية من الموسم المقبل.





من جانبه كشف مصدر، أن أحمد الشيخ رفض الدخول في صفقة تبادلية مع أي لاعب، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





وأوضح المصدر أن الشيخ طلب من مسؤولى النادى الموافقة على رحيله سواء على سبيل الإعارة أو البيع، في الميركاتو الصيفي.











