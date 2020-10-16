دي بروين يغيب عن مباراة أرسنال

تأكد غياب البلجيكي دي بروين لاعب وسط فريق مانشستر سيتي عن لقاء ارسنال يوم غد السبت في بطولة الدوري.





وتم استبدال صانع ألعاب سيتي في الشوط الثاني خلال خسارة بلجيكا 1-2 أمام إنكلترا الأحد، ولم يشارك الأربعاء في المباراة التي فاز منتخب بلاده 2-1 على أيسلندا ضمن المسابقة نفسها.





وأبدى غوارديولا تفاؤله بأن دي بروين لن يغيب لفترة طويلة، إلا أنه لم يضع جدولاً زمنياً لتعافيه.





وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي عشية المباراة ضد أرسنال "للأسف كيفن خارج التشكيلة (...) لا أعتقد أن الإصابة خطيرة لكنني أعتقد أنه سيغيب عن المباريات المقبلة. سنرى كيف ستتطور حالته يومياً".





وأوضح غوارديولا أن الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، المبتعد عن الملاعب منذ حزيران/يونيو الماضي، يتدرب بشكل جيد وأنه "سعيد برؤيته يعود إلى الملعب بعد فترة طويلة جداً".





وأشاد غوارديولا بمساعده السابق في سيتي مواطنه ميكيل أرتيتا، المدرب الحالي لأرسنال الذي حقق معه نتائج جيدة منذ تولى منصبه في كانون الأول/ديسمبر الماضي "لم تكن لدينا أي شكوك حول ما يقوم به في هذه الفترة القصيرة من الزمن".



