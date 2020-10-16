بشرة سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد





بات أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزًا بشكل كامل لمباراة الفريق الأحمر غدًا أمام الوداد المغربي بعد تعافيه من الإصابة.









ويحل الأهلي ضيفًا على الوداد المغربي غدًا السبت على المركب الرياضي محمد الخامس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.









وأعلن أيمن أشرف جاهزيته لمواجهة الغد بعد مشاركته بشكل طبيعي في مران الأهلي بالأمس، وتعاقيه من الإصابة التي لحقت به في عضلة السمانة.



