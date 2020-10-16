الأهلي يتحرك لضم نجم المنتخب

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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تحرك مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مجددًا نحو التعاقد مع نجم المنتخب الوطني، وتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفتح المارد الأحمر، خطوط اتصالات جديدة مع نادي إنبي، للتفاوض حول إتمام التعاقد مع أسامة جلال مدافع الفريق البترولي، مع بداية الموسم الجديد.

ويأتي قرار النادي الأهلي، بعد فشل التفاوض مع النادي الإسماعيلي، للحصول على خدمات باهر المحمدي، خلال الفترة المقبلة.

وكانت محاولات الأهلي للتعاقد مع باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي، فشلت بسبب ارتفاع المقابل المادي من جانب ناديه ورفض تخفيض المتطلبات.

ويعتبر جلال، واحد من أفضل مدافعي الكرة المصرية بالوقت الحالي، وساهم مؤخرًا في التتويج مع المنتخب الوطني الأولمبي، ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي أقيمت في مصر منتصف العام الماضي.

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