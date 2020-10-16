تصريح العمل منع ميسي من الانضمام إلى آرسنال

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:54 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية بريطانية أن فرانسيس كاجيجاو الكشاف السابق لآرسنال صرح أن النادي الإنجليزي كان قريبًا للغاية من التعاقد مع ثلاثة من النجوم البارزين في عالم كرة القدم. 

وأشارت صحيفة ذا صن البريطانية إلى أن كاجيجاو تمت إقالته مؤخرًا من منصبه في النادي بعد 24 عامًا من التواجد فيه وقد نجح خلال مسيرته مع المدفعجية في الحصول على توقيع عدد من النجوم الكبار على رأسهم فابريجاس وفان بيرسي.

وقال كاجيجاو في تصريحات أبرزتها صحيفة ذا صن البريطانية: "ليونيل ميسي وجيرارد بيكي وخوان ماتا جميعهم كانوا قريبين للغاية من الانضمام لآرسنال وكان هناك آخرين".

وأضاف:"في حالة ميسي، فإن مشاكل تصريح العمل كانت سبباً في عدم اقترابنا منه بالطريقة التي كنا نتمناها وهذا كل ما يُمكني قوله في هذا الأمر".

وعن نجاحه في التعاقد مع فابريجاس من برشلونة وكان يبلغ من العُمر وقتها 16 عامًا، اختتم كاجيجاو تصريحاته قائلاً:" فابريجاس أظهر مدى قوة نظام الاستكشاف في آرسنال".

أخبار تهمك

رجال أعمال تطلب من الأهلي المساهمة في صفقة القرن والأحمر يؤجل الملف

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي".. تفاصيل صادمة بشأن إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ حوالي 11 ساعة

إشراف قنفود تفجر مفاجأة مدوية عن فرجاني ساسي في المغرب

منذ ساعتين

موسيماني يحسم مصير هذا الثلاثي في الأهلي

منذ ساعتين

الإسماعيلي يقترب من خطف هدف الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

نقل فرجاني ساسي للمستشفي في المغرب بعد نتيجة فيروس بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يضغط على الخطيب لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ نصف ساعة

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

باريس ومدن فرنسية تستعد لحظر التجول لمنع تفشي كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لموقعة الوداد

منذ نصف ساعة

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

رسالة مؤثرة من وليد أزارو بعد الرحيل عن الأهلي والانتقال إلى الاتفاق السعودي

منذ ساعة و نصف

أمطار مصحوبة بأتربة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:33 م

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

09:23 ص

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

11:04 ص

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لموقعة الوداد

09:33 م

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

09:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي