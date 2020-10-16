تصريح العمل منع ميسي من الانضمام إلى آرسنال

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن فرانسيس كاجيجاو الكشاف السابق لآرسنال صرح أن النادي الإنجليزي كان قريبًا للغاية من التعاقد مع ثلاثة من النجوم البارزين في عالم كرة القدم.





وأشارت صحيفة ذا صن البريطانية إلى أن كاجيجاو تمت إقالته مؤخرًا من منصبه في النادي بعد 24 عامًا من التواجد فيه وقد نجح خلال مسيرته مع المدفعجية في الحصول على توقيع عدد من النجوم الكبار على رأسهم فابريجاس وفان بيرسي.





وقال كاجيجاو في تصريحات أبرزتها صحيفة ذا صن البريطانية: "ليونيل ميسي وجيرارد بيكي وخوان ماتا جميعهم كانوا قريبين للغاية من الانضمام لآرسنال وكان هناك آخرين".





وأضاف:"في حالة ميسي، فإن مشاكل تصريح العمل كانت سبباً في عدم اقترابنا منه بالطريقة التي كنا نتمناها وهذا كل ما يُمكني قوله في هذا الأمر".





وعن نجاحه في التعاقد مع فابريجاس من برشلونة وكان يبلغ من العُمر وقتها 16 عامًا، اختتم كاجيجاو تصريحاته قائلاً:" فابريجاس أظهر مدى قوة نظام الاستكشاف في آرسنال".



