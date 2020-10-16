محمد موسى: تركيا ترسل مرتزقة إلى أذربيجان مقابل ألفي دولار شهريا

محمد موسى: تركيا ترسل مرتزقة إلى أذربيجان مقابل ألفي دولار شهريا
الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:46 م
أمنية فوزي
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قال الإعلامي محمد موسى إن تركيا ترسل مرتزقة لمساندة قوات أذربيجان في معارك ناغورني كراباخ ضد أرمينيا، وتدفع لكل منهم مبالغ مالية تصل إلى 2000 دولار شهريا، من أجل إقناعهم بالقتال.
وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن أكثر من 200 مسلح طالبوا تركيا بإعادتهم على الفور لبلادهم، بعد ارتفاع أعداد القتلى في صفوفهم، حيث وصل أكثر من 70 جثة إلى عائلاتها في سوريا، قتل أصحابها في معارك، ويبقى عدد غير معروف من الجثث عالقة في أذربيجان، وسط معلومات تفيد بمقتل 120 شخصا حتى الآن.
وأردف: "إن أردوغان أرسل للملف الليبي مرتزقة سوريين لدعم ميليشيات طرابلس المتشددة"، متابعا: "أردوغان بيتاجر في كل حاجة عشان الفلوس".
وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن أكثر من 200 مسلح طالبوا تركيا بإعادتهم على الفور لبلادهم، بعد ارتفاع أعداد القتلى في صفوفهم، حيث وصل أكثر من 70 جثة إلى عائلاتها في سوريا، قتل أصحابها في معارك، ويبقى عدد غير معروف من الجثث عالقة في أذربيجان، وسط معلومات تفيد بمقتل 120 شخصا حتى الآن.
وأردف: "إن أردوغان أرسل للملف الليبي مرتزقة سوريين لدعم ميليشيات طرابلس المتشددة"، متابعا: "أردوغان بيتاجر في كل حاجة عشان الفلوس".