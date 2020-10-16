محمد موسى: تركيا ترسل مرتزقة إلى أذربيجان مقابل ألفي دولار شهريا

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قال الإعلامي محمد موسى إن تركيا ترسل مرتزقة لمساندة قوات أذربيجان في معارك ناغورني كراباخ ضد أرمينيا، وتدفع لكل منهم مبالغ مالية تصل إلى 2000 دولار شهريا، من أجل إقناعهم بالقتال.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن أكثر من 200 مسلح طالبوا تركيا بإعادتهم على الفور لبلادهم، بعد ارتفاع أعداد القتلى في صفوفهم، حيث وصل أكثر من 70 جثة إلى عائلاتها في سوريا، قتل أصحابها في معارك، ويبقى عدد غير معروف من الجثث عالقة في أذربيجان، وسط معلومات تفيد بمقتل 120 شخصا حتى الآن.



وأردف: "إن أردوغان أرسل للملف الليبي مرتزقة سوريين لدعم ميليشيات طرابلس المتشددة"، متابعا: "أردوغان بيتاجر في كل حاجة عشان الفلوس".

