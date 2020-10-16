محمد موسى يكشف كيف ينقل أردوغان المرتزقة إلى أذربيجان

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قال الإعلامي محمد موسى إن تركيا ترسل مرتزقة لمساندة قوات أذربيجان في معارك ناغورني كراباخ ضد أرمينيا، التي تعيش هدنة، وصفها محللون بالهشة ويتخللها خروقات.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن صحيفة وول ستريت جورنال قالت إن تركيا مستمرة، منذ سبتمبر الماضي، في نقل المرتزقة السوريين للقتال في إقليم ناغورني كراباخ، محل النزاع بين أذربيجان وأرمينيا.



وتابع: "أن أردوغان سلطان الخرفان أجير، شغلته المقاول الأجير الثاني"، مؤكدا أن أنقرة تنقل المرتزقة من سوريا إلى أراضيها أولا، ومن تركيا على متن رحلات تجارية مباشرة إلى أذربيجان، بمعدل 100 مسلح في كل دفعة، وقد تم وفق هذا السيناريو، تجنيد حوالي 1500 مسلح إلى اليوم.



وأردف محمد موسى، أن أنقرة تدفع لكل منهم مبالغ مالية تصل إلى 2000 دولار شهريا، كإغراءات مالية لإقناعهم بالقتال في الإقليم.

