محمد موسى يكشف كيف ينقل أردوغان المرتزقة إلى أذربيجان

محمد موسى يكشف كيف ينقل أردوغان المرتزقة إلى أذربيجان
الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:44 م
أمنية فوزي
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قال الإعلامي محمد موسى إن تركيا ترسل مرتزقة لمساندة قوات أذربيجان في معارك ناغورني كراباخ ضد أرمينيا، التي تعيش هدنة، وصفها محللون بالهشة ويتخللها خروقات.
وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن صحيفة وول ستريت جورنال قالت إن تركيا مستمرة، منذ سبتمبر الماضي، في نقل المرتزقة السوريين للقتال في إقليم ناغورني كراباخ، محل النزاع بين أذربيجان وأرمينيا.
وتابع: "أن أردوغان سلطان الخرفان أجير، شغلته المقاول الأجير الثاني"، مؤكدا أن أنقرة تنقل المرتزقة من سوريا إلى أراضيها أولا، ومن تركيا على متن رحلات تجارية مباشرة إلى أذربيجان، بمعدل 100 مسلح في كل دفعة، وقد تم وفق هذا السيناريو، تجنيد حوالي 1500 مسلح إلى اليوم.
وأردف محمد موسى، أن أنقرة تدفع لكل منهم مبالغ مالية تصل إلى 2000 دولار شهريا، كإغراءات مالية لإقناعهم بالقتال في الإقليم.
وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن صحيفة وول ستريت جورنال قالت إن تركيا مستمرة، منذ سبتمبر الماضي، في نقل المرتزقة السوريين للقتال في إقليم ناغورني كراباخ، محل النزاع بين أذربيجان وأرمينيا.
وتابع: "أن أردوغان سلطان الخرفان أجير، شغلته المقاول الأجير الثاني"، مؤكدا أن أنقرة تنقل المرتزقة من سوريا إلى أراضيها أولا، ومن تركيا على متن رحلات تجارية مباشرة إلى أذربيجان، بمعدل 100 مسلح في كل دفعة، وقد تم وفق هذا السيناريو، تجنيد حوالي 1500 مسلح إلى اليوم.
وأردف محمد موسى، أن أنقرة تدفع لكل منهم مبالغ مالية تصل إلى 2000 دولار شهريا، كإغراءات مالية لإقناعهم بالقتال في الإقليم.