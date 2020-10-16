توضيح هام من وزيرة الصناعة بشأن المصانع المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة



وتابعت: "منهجيتنا المنتجات التى نقوم باستيرادها، ولدينا قدرة على صناعتها محليا، وحتى نقوم بذلك، لابد من العمل كمجمع، وذلك سيوفر لنا فرص عمل كثيرة.



وأشارت وزيرة التجارة الصناعة إلى أن هيئة التنمية الصناعية تنسق مع أكثر من بنك بحيث يتم تمويل المشروعات للمتقدم، وعلى جانب آخر، هناك جهاز تنمية المشروعات يساعد بشروط ميسرة للغاية ومستندات بسيطة، معلقة: "لا نريد أكثر من شخص جاد، فكراسة الشروط حاليا من 300 إلى 500 جنيه، وموجودة فى هيئة التنمية، أو من على موقع الخريطة الاستثمارية تبع هيئة الاستثمار، والجزء الثانى هو أن هناك كثير من التكاليف والمصاريف التى يتكلفها المتقدمين، تم إلغاءها".



واستطردت قائلة:" وزيرة الصناعة والتجارة، الـ 13 المجمع الصناعى الذين تم الإعلان عنهم كاملين المرافق سواء الداخلية أو الخارجية، بحيث من يتقدم اختياره يبدأ من اليوم التالى أن يضع الماكينات الخاصة به ويبدأ العمل".



كشف الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة الصناعة، عن شروط وتفاصيل الحصول على مصنع من المصانع المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.وقالت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصرى أفندى"، على "القاهرة والناس"، اليوم الجمعة إن الوزارة قامت بإنشاء 4312 مصنع، و13 مجمع صناعى، منتشرين على مستوى الجمهورية، ومعظمهم فى الصعيد، مشيرة إلى أن هذه المصانع بمساحات مختلفة، ومتاح أن من يرغب فى عمل مشروع كبير، له الحق فى الحصول على أكثر من وحدة.وأضافت وزيرة التجارة الصناعة أنه يوم الثلاثاء الماضى، بدأ الحجز لـ 7 مجمعات، وإما أن يكون إيجار أو تمليك، وبأسعار بسيطة، وسهولة في السداد تصل إلى 10 سنوات".وأشارت إلى أنه لا يوجد شروط للمتقدم، ولكن أن يكون كامل الأهلية، ولديه معرفة بالنشاط الذى سيقوم به، منوهة بأن الوزارة حددت النشاطات المطلوبة.