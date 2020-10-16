سيف مجدي يطرح كليب "أنا بطولي"

أغنية "أنا بطولي" من كلمات محمود سليم و ألحان جابر جمال و توزيع أحمد أنور و هندسة صوت م/هاني محروس ، إنتاج NJ Music (هاني محروس) ، مدير إنتاج مينا مجدي يعقوب ، إخراج عمرو ذكي

طرح الفنان الشاب سيف مجدي كليب أغنيته الجديدة بعنوان " انا بطولي " الاغنية من انتاج شركة NJ Musicوالجدير بالذكر ان سيف نشر برومو الكليب عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك معلقا: "استنوا الكليب بكره".