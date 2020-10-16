المبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة تواصل فحص المواطنين في ابشواى





وذلك لوصول الخدمة الطبية لجميع المواطنين، لافتة إلي أنه تم تقديم الخدمة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لعدد كبير من أبناء المركز فى كافة القرى منذ انطلاق المبادرة الرئاسية.



وأوضحت «رجائي» أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة قامت بتقديم الخدمة الطبية لعدد كبير من العاملين بالمصالح الحكومية ضمن المبادرة الرئاسية، والتي تهدف إلي المتابعة والفحص والعلاج والحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضي بشكل آمن، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية.





حيث تستهدف المبادرة جميع المواطنين فوق عمر ٤٠ عام، والمواطنين من عمر ١٨ حتي ٤٠ عام المسجلين بقاعدة بيانات ١٠٠ مليون صحة ويعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

قالت الدكتورة مايسة رجائي عبد الحميد، مدير عام الإدارة الصحية بمركز ابشواى، بمحافظة الفيوم، إن الفرق الطبية العاملة ضمن المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر للاعتلال الكلوي وعلاج الأمراض غير السارية، مستمرة بالعمل علي مدار الساعة اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2020 بنطاق أحياء مدينة ابشواى والقرى التابعة لها وأمام المساجد والشوارع والميادين العامة ومتابعة مستمرة من فريق الإشراف بالرعاية الأساسية بالإدارة والمديرية والتفتيش المالي والإداري وعمل ندوات تثقيفية وتوعية للمواطنين بصفة مستمرة للتعريف بالمبادرة.