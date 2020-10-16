موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لموقعة الوداد

يترقب عشاق القلعة الحمراء مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أمام نظيره الوداد البيضاوي المغربي، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ومن المقرر أن تقام المباراة غدا السبت الموافق السابع عشر من شهر أكتوبر، عند الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.





ومن المتوقع أن يدخل موسيماني مدرب الأهلي بتشكيل مكون من:





في حراسة المرمى: محمد الشناوي





خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني





خط الوسط: عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، اليو ديانج





خط الهجوم : حسين الشحات ، جونيور أجايي ، أليو بادچي





وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في المغرب كلا من:

محمد الشناوي ، علي لطفي ، مصطفى شوبير، محمود وحيد، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني ، أحمد فتحي، عمرو السولية ، أليو ديانج ، حمدي فتحي ، محمد مجدي أفشة ، جونيور أجايي ، صالح جمعة ، حسين الشحات ، أحمد الشيخ ، وليد سليمان ، محمود كهربا ، مروان محسن ، آليو بادجي



