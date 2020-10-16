موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لموقعة الوداد

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:33 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
يترقب عشاق القلعة الحمراء مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أمام نظيره الوداد البيضاوي المغربي، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة غدا السبت الموافق السابع عشر من شهر أكتوبر، عند الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

ومن المتوقع أن يدخل موسيماني مدرب الأهلي بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، اليو ديانج

خط الهجوم : حسين الشحات ، جونيور أجايي ، أليو بادچي

وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في المغرب كلا من:
محمد الشناوي ، علي لطفي ، مصطفى شوبير، محمود وحيد، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني ، أحمد فتحي، عمرو السولية ، أليو ديانج ، حمدي فتحي ، محمد مجدي أفشة ، جونيور أجايي ، صالح جمعة ، حسين الشحات ، أحمد الشيخ ، وليد سليمان ، محمود كهربا ، مروان محسن ، آليو بادجي

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لموقعة الوداد

منذ نصف ساعة

الإسماعيلي يقترب من خطف هدف الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يضغط على الخطيب لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار مصحوبة بأتربة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي".. تفاصيل صادمة بشأن إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

نقل فرجاني ساسي للمستشفي في المغرب بعد نتيجة فيروس بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ نصف ساعة

موسيماني يحسم مصير هذا الثلاثي في الأهلي

منذ ساعتين

رسالة مؤثرة من وليد أزارو بعد الرحيل عن الأهلي والانتقال إلى الاتفاق السعودي

منذ ساعة و نصف

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ حوالي 11 ساعة

إشراف قنفود تفجر مفاجأة مدوية عن فرجاني ساسي في المغرب

منذ ساعتين

رجال أعمال تطلب من الأهلي المساهمة في صفقة القرن والأحمر يؤجل الملف

منذ حوالي 7 ساعات

باريس ومدن فرنسية تستعد لحظر التجول لمنع تفشي كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:33 م

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

09:23 ص

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

11:04 ص

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لموقعة الوداد

09:33 م

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

09:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي