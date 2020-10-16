وزيرة الصناعة: رغم جائحة كورونا استطعنا الحفاظ على العمالة بالمصانع

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:32 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أعربت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، عن أملها أن تعود المصانع للعمل بكامل طاقته، مشيرة إلى أن بعض المصانع حدث فيها تراجع طاقتها نظرا لظروف السوق وإغلاق أسواق التصدير بالخارج بسبب جائحة كورونا.

وقالت "الجامع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، اليوم الجمعة إنه سيتم الانتهاء من 13 مجمع صناعي على مستوى الجمهورية.

وأشارت وزيرة الصناعة والتجارة إلى أنه رغم جائحة كورونا استطعنا الحفاظ على العمالة بالمصانع وتوفير كافة السلع الأساسية.

وفي وقت سابق، تفقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة يرافقها عدد من أعضاء جهاز التمثيل التجاري أجنحة معرض تراثنا للصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية للاطلاع على المنتجات المصرية المعروضة وذلك تمهيدًا لبدء إعداد خطة تحرك عاجلة لتسويق هذه المنتجات بمختلف الأسواق العالمية من خلال المكاتب التجارية المصرية بالخارج، كما تضمنت الجولة التفقدية عقد العديد من اللقاءات مع العارضين للتعرف على منتجاتهم لتحديد البلاد المستهدفة للتصدير.

وقالت الوزيرة خلال الجولة إن تنمية وتطوير الصناعات التراثية والحرفية يأتي على رأس أولويات عمل الوزارة خاصةً لما تمتلكه مصر في هذا المجال من مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها للتواجد في مختلف الأسواق الخارجية،‎ مشيرةً إلى أن هذه الصناعات تمثل قيمة حضارية وثقافية وأداة قوية لتسويق هوية مصر التاريخية إلى جانب إتاحتها للعديد من فرص العمل أمام الشباب المصري، فضلًا عن كونها فرصة حقيقية لتشجيع صغار المبتكرين ورواد الأعمال.

وفي هذا الإطار أكدت جامع حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من كافة الاجهزة التابعة للترويج والتسويق لمنتجات الصناعات التراثية واليدوية وبصفة خاصة في الاسواق الخارجية، مشيرةً الى المنصة الالكترونية التى اطلقها برنامج "كرييتيف ايجيبت" التابع لمركز تحديث الصناعة والتي تضم حتى الان نحو 1500 منتج حرفي ويدوي وهو الأمر الذي يسهم في تسويق هذه المنتجات بالسوقين المحلي والخارجي.

ولفتت الوزيرة إلى أنه نظرًا للاقبال المتزايد على المعرض من الزائرين فقد تقرر مد فترة المعرض حتى يوم السبت الموافق 17 أكتوبر لاتاحة الفرصة أمام الجمهور لزيارة المعرض.

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وزيرة الصناعة نفين جامع

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