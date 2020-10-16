هدى عبد الناصر تكشف سبب رفض الزعيم سحب القوات من اليمن عام 67 (فيديو)

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:14 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت هدى عبد الناصر، ابنة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إن الرئيس رفض سحب القوات المصرية في اليمن في عام 1967.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن جمال عبد الناصر قال إنه حال إصدار القرار بسحب القوات المصرية من اليمن سيتم قتل شخصيات المقاومة في الجنوب العربي والخليج.

وأضافت هدى عبد الناصر، ابنة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أن مصر دفعت الكثير من الأموال في اليمن، فضلا عن وفاة العديد من الشباب وتم إقامة نصب تذكارية.

وأشارت هدي عبد الناصر إلى أن الحرب في اليمن كانت دولية وكشف حينها الزعيم جمال عبد الناصر أن الأمر خرج عن سيطرة مصر خلال تلك الفترة خلال حرب اليمن.

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