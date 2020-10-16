طبيب بموسكو: مصر عقدت اتفاقاتها مع روسيا لتصنيع لقاح "سبوتنيك v" (فيديو)

آخر تطورات فيروس كورونا..



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 91 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98011 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 118 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 105033 حالة من ضمنهم 98011 حالة تم شفاؤها، و6088 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

كشف أحمد سعد أمين، استشاري الأمراض الباطنة العام بموسكو، التفاصيل المتعلقة باللقاح الروسي "سبوتنيك v" ضد فيروس كورونا مع اقتراب انتهاء مرحلة التجارب السريرية على 40 الف متطوع في نهاية أكتوبر الحالي.وقال "أمين" في اتصال هاتفي ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة: "إنه مع بداية الإعلان عن اللقاح في 12 أغسطس الماضي، بدأت المصانع في روسيا تتجه إلى التصنيع وبدأت التجارب السريرية على 40 ألف متطوع والتي ستنتهي في نهاية أكتوبر الجاري على أن يتم التداول الفعلي في روسيا مع بداية نوفمبر المقبل".وأضاف أنه سيتم توزيعه على المواطنين الروس في مطلع نوفمبر، موضحًا أنه بدأ بالفعل تطعيم الأطقم الطبية في روسيا بهذا اللقاح وفقًا لجدول محدد ولم تظهر على من حصلوا عليه أي آثار سلبية وظهرت بالتحاليل وجود الأجسام المضادة وهو ما يؤكد فعالية وسلامة اللقاح.وأوضح أن الحصول على اللقاح يحتاج إلى اشتراطات صحية صارمة تتمثل في عدم إصابة من يحصل عليه بفيروس كورونا أو الإصابة بنزلات برد حتى يكون ذو فعالية، مضيفًا "سوف أحصل على اللقاح يوم 25 أكتوبر حسب الجدول الزمني لتطعيم الأطقم الطبية في روسيا".وأشار إلى أن مصر عقدت اتفاقاتها مع روسيا لتصنيع اللقاح وتم إسناده بالفعل لشركة أدوية كبيرة، متوقعًا أن تبدأ روسيا في توزيع اللقاح على دول العالم مع نهاية العام الحالي، مستطردًا "حصل اتفاقات بين روسيا والهند والمكسيك ومصر والإمارات والسعودية للحصول على حق تصنيع اللقاح دون الانتظار إلى إجراءات التصدير".