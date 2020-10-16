مرشحان لخلافة سولسكاير في مانشستر يونايتد

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الحديث مازال متواصلا عن مستقبل النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي وذلك بعد الخسارة الكبيرة بستة أهداف مقابل هدف على يد توتنهام في الدوري الإنجليزي.

وأشارت صحيفة إكسبريس البريطانية إلى أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد أكدت أن إدارة مانشستر يونايتد لن تتردد في إقالة سولسكاير من منصبه في حال مواصلة النتائج السلبية في الفترة المقبلة.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن الإيطالي ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي السابق سيكون مرشحًا لخلافة سولسكاير في حال إقالته.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن أليجري لا يعتبر المرشح الوحيد لتولي قيادة الشياطين الحمر، حيث أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي السابق من ضمن المرشحين لقيادة النادي الإنجليزي.

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