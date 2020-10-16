هدى عبدالناصر: مصر دفعت أموالا وشبابا في حرب اليمن

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علقت الدكتورة هدى عبدالناصر، ابنة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر على حرب اليمن إبان حكم والدها قائلة: "كان يعتقد أن الحرب فى اليمن ستنتهي بإرسال 300 جندي من المظلات فقط ولكن لم تنتهي لأنها لم تكن حرب إقليمية وإنما دولية، دخل فيها الأمريكان والروس والحرب الباردة شرق ضد غرب، الأمر خرج عن سيطرة مصر وعبدالناصر اعترف بذلك".



وأضافت "عبدالناصر"، خلال الحلقة الثالثة التي تذاع من حوارها مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج"حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد": "نتج عن الثورة استقلال اليمن وقتها ومصر كانت تؤيد الحركات الوطنية.



وتابعت: "عندما جاءت حرب 67 فقالوا نسحب قوتنا من اليمن محتاجين لها في مصر، الرئيس رفض، وقال لو سحبناها هيقتلوا كل المقاومة الموجودة في الخليج"، مشيرة إلى أن مصر دفعت أموالا وشبابا في حرب اليمن، حتى أن اليمنيين عملوا لهم نصب تذكاري".

