شاهد..محمود سعد في عزاء الفنان الراحل محمود ياسين

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
مي مرسي_ تصوير: عبد الحافظ حمدي
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حضر الإعلامي محمود سعد، عزاء الفنان الراحل محمود ياسين والذي توفى عن عالمنا صباح يوم الأربعاء الماضي عن عمر ناهز الـ79 عاما.

وأقيم العزاء أمام مسجد الشرطة بالشيخ زايد بحضور عدد كبير من نجوم الفن، ووسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الفنان محمود ياسين توفى صباح الأربعاء الماضي عن عمر ناهز الـ79 عاما، وأقيمت جنازته صباح الخميس انطلاقا من مستشفى المعادي، وقدم "ياسين" عدد كبير من الأعمال الفنية التي لاقت إعجاب الجمهور وحزن عليه عدد كبير من الفنانين.

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