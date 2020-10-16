وصول إلهام شاهين عزاء الفنان الراحل محمود ياسين

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وصلت الفنانة إلهام شاهين إلى عزاء الفنان الراحل محمود ياسين، والذي توقى صباح الأربعاء الماضي عن عمر ناهز الـ79 عاما.



وأقيمت جنازة الفنان محمود ياسين أمام مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من الفنانين.



يذكر أن الفنان محمود ياسين توفى صباح الأربعاء الماضي عن عمر ناهز الـ79 عاما، وأقيمت جنازته صباح الخميس انطلاقا من مستشفى المعادي، وقدم "ياسين" عدد كبير من الأعمال الفنية التي لاقت إعجاب الجمهور وحزن عليه عدد كبير من الفنانين.