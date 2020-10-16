في ذكرى وفاته.. تعرف على زيجات عمر الحريري

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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير عمر الحريري، وهو واحدًا من أهم نجوم الوسط الفني في مصر.



تزوج عمر الحريري، وهو في سن المراهقة من السيدة أمال السلحدار، وكان هذا الزواج بناء على طلب والده، الذي أراد تحصينه من الوقوع في الخطأ وقد أثمر هذا الزواج عن بنت واحده هي نيفين.



كانت تغار عليه بشدة لدرجة انه طلقها مرتين ثم عاد لها وظلت على ذمته حتى توفيت، وعلى الرغم أن زواجهما لم يكن نتيجة قصة حب إلا أن الحريري حزن كثيرا لوفاتها وبسبب ذلك اضرب عن الزواج عده سنوات، حتى التقى بالسيدة نادية سلطان، في إحدى الحفلات العامة.



قال "الحريري" عن السيدة نادية سلطان: "التقيت بنادية في إحدى الحفلات فقد كانت رحمها الله سيدة مجتمع من الدرجة الأولى ويشهد الجميع برقيها وثقافتها ودارت بيننا مناقشات ولقاءات عديدة ووجدتها متميزة ومختلفة عن الأخريات".



وتابع: "تزوجنا وأنجبت منها ابنتي الثانية ميريت ولا يمكن أن أنسى السنوات الجميلة التي قضيتها معها حتى بدأت أيضًا الخلافات بنفس الشكل الذي عانيته في الزيجة الأولى ووصلت العلاقة لطريق مسدود فإتفقنا على الانفصال بهدوء ودفعني هذا لعدم التفكير في خوض التجربة والتفرغ لفني فقط.



أما الزيجة الثالثة والأخيرة في حياته فكانت من الفنانة المغربية رشيدة رحموني التي تزوجها في بداية التسعينات.



وقال عن هذه الزيجة: "حضرت رشيدة لمصر مثل كل الفنانات العربيات اللاتي حضرن للبحث عن فرصة للتواجد والانطلاق كفنانة وممثلة وتعرفت عليها في أحد المسلسلات".



وتابع: "بادرت هي بالاقتراب مني ونجحت في اختراقي وبعد فترة من التعارف شعرت أنني لا أستطيع الابتعاد عنها وتم الزواج".



وأضاف: "رغم فارق السن الذي تجاوز 35 عامًا إلا أنني لم أشعر بأي أحاسيس مؤلمة ولم تشعرني هي بهذا".



وفي عام 1997 أنجبت له رشيدة ابنته الثالثة بيريهان، وعلى الرغم انه كان قد تخطى السبعين من عمره إلا أن فرحته كانت لا توصف".



