إيريك تراوري ينضم لبعثة بيراميدز في الدار البيضاء

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:48 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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انضم الدولي البوركيني إيريك تراوري لبعثة نادي بيراميدز في مدينة الدار البيضاء استعدادا لمواجهة حوريا كوناكري في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد محمد الخامس في كازبلانكا يوم الثلاثاء المقبل.

وحضر صانع الألعاب الدولي لمعسكر بيراميدز قادما من مدينة الجديدة المغربية التي كان يقيم منتخب بوركينا فاسو معسكره فيها خلال تجمع أكتوبر الجاري.

واستقبل لاعبو بيراميدز زميلهم لدى وصوله لفندق الإقامة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، حيث يجري الفريق مسحة طبية مساء اليوم، بفندق إقامة طبقا لبروتوكول الكاف الطبي.

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