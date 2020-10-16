عاجل.. الموت يفجع الفنانة صفاء العمري

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:53 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلنت الفنانة صفية العمري، عن وفاة شقيقتها وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "العمري" قائله: "انا لله وانا اليه راجعون اخويا الغالي في ذمة الله نسأل الله أن يتغمده برحمته".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة صفية العمري مشاركتها في الجزء السادس من مسلسل "ليالي الحلمية"، مع عدد من الفنانين أبرزهم الهام شاهين وهشام سليم وسميرة عبد العزيز وهو من إخراج مجدي أبو عميرة.

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