تعرف على موقف محمد النني من المشاركة أمام مانشستر سيتي بالبريميرليج

يحل غدا السبت نادى أرسنال المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد النني ضيفا على نظيره مانشتسر سيتي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا السبت على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.





ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي التشكيل المتوقع لنادي أرسنال والتي شهد تواجد محمد النني على مقاعد البدلاء:





حراسة المرمي: لينو.





خط الدفاع : دافيد لويز، جابريل، تيريني، سايد.





خط الوسط: تشاكا، توماس بارتي، داني سيبايوس.



