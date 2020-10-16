الرئيس التركي يتحول إلى نسخة ديكتاتورية (فيديو)

قامت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، اليوم الجمعة، باتهام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالإمعان في ملاحقة النشطاء والمعارضين وهبوط أردوغان إلى "الحضيض" بعد أن قدم نفسه "نموذجا للديمقراطية".

وقالت الصحيفة الأميركية إن أردوغان تحول إلى "نسخة ديكتاتورية" غير التي روج لها لنفسه للانضمام للاتحاد الأوروبي، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.

كما أشارت الصحيفة إلى أن عهد أردوغان شهد دخول الآلاف إلى السجون، وخلصت "واشنطن بوست" إلى أن أردوغان يعتقل أي شخص قد يقدم على انتقاده وانتقدت ما اعتبرته تغاضيا من الخارجية الأميركية على هذه الممارسات الصادرة عن السلطات التركية.