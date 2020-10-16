الرئيس التركي يتحول إلى نسخة ديكتاتورية (فيديو)

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
Advertisements

قامت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، اليوم الجمعة، باتهام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالإمعان في ملاحقة النشطاء والمعارضين وهبوط أردوغان إلى "الحضيض" بعد أن قدم نفسه "نموذجا للديمقراطية".

 

وقالت الصحيفة الأميركية إن أردوغان تحول إلى "نسخة ديكتاتورية" غير التي روج لها لنفسه للانضمام للاتحاد الأوروبي، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.

 

كما أشارت الصحيفة إلى أن عهد أردوغان شهد دخول الآلاف إلى السجون،  وخلصت "واشنطن بوست" إلى أن أردوغان يعتقل أي شخص قد يقدم على انتقاده وانتقدت ما اعتبرته تغاضيا من الخارجية الأميركية على هذه الممارسات الصادرة عن السلطات التركية.

 

أخبار تهمك

الإسماعيلي يقترب من خطف هدف الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

إشراف قنفود تفجر مفاجأة مدوية عن فرجاني ساسي في المغرب

منذ أقل من ساعة

أمطار مصحوبة بأتربة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

رجال أعمال تطلب من الأهلي المساهمة في صفقة القرن والأحمر يؤجل الملف

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

نقل فرجاني ساسي للمستشفي في المغرب بعد نتيجة فيروس بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتفق مع لاعبه على التجديد

منذ ساعتين و 30 دقيقة

باريس ومدن فرنسية تستعد لحظر التجول لمنع تفشي كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يضغط على الخطيب لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يحسم مصير هذا الثلاثي في الأهلي

منذ أقل من ساعة

رسالة مؤثرة من وليد أزارو بعد الرحيل عن الأهلي والانتقال إلى الاتفاق السعودي

منذ أقل من نصف ساعة

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

خاص لـ "الفجر الرياضي".. تفاصيل صادمة بشأن إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 ص

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

11:04 ص

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

09:31 ص

بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم

05:01 م

موسيماني يضغط على الخطيب لحسم الصفقة الكبرى

05:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي