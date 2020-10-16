محمد صلاح ينهي تدريباته مع ليفربول لمواجهة إيفرتون بالبريميرليج

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:34 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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أنهي لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح تدريباته اليوم الجمعة مع فريقه ليفربول استعدادا لمواجهة إيفرتون غدا فى الديربي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا السبت فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب جوديسون بارك الدولي بمدينة ليفربول.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "بريميرليج" فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويدخل ليفربول المباراة وهو فى المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يحتل نادى ليفربول المركز الخامس.

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ليفربول كلوب صلاح الدوري الإنجليزي

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