سائق التوك توك الأمين: "نايم على الحصير وعليا ديون.. بس مأكلش ولادي حرام" (فيديو)



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 91 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98011 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 118 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 105033 حالة من ضمنهم 98011 حالة تم شفاؤها، و6088 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

كشف محمد الشقراني، سائق التوك توك الأمين، تفاصيل عثوره على مبلغ 9 آلاف دولار في الطريق، ومحاولاته لإعادة المال لصاحبه.وقال "الشقراني" في تصريحات خاصة ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة: "خرجت على عملي، وفي الطريق عثرت على كيس بلاستيك، وفتحته لقيت فيه فلوس واتأكدت أنها فلوس حقيقة، وكان معاه صورة بطاقة صاحب الفلوس، مفكرتش في أي حاجة ساعتها غير إني ارجع الفلوس لصاحبها أحسن يجراله حاجة أو يموت".وأضاف "بدأت أبحث مع شقيقي عن صاحب البطاقة، واستطعت العثور عليه بأنه يقيم بإحدى قرى مركز سمالوط، ورجعت الفلوس له، مكنتش أقدر اقبل أكل عيالي فلوس حرام، حتى لو كانت حالتي صعبة ونايم على الحصير بسبب تراكم الديون عليا".من جانبها قالت شريفة جابر زوجة محمد الشقراني، "أول ما دخل عليا وقالي أنا لقيت الفلوس دي، اتخضيت، وقالتله إيه ده، إحنا منقبلش فلوس حرام على ولادنا، إحنا لازم ندور على صاحبها ونرجعهاله".آخر تطورات فيروس كورونا