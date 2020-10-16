كلوب متمسك بضم هذا اللاعب

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أشارت تقارير صحفية إلى أن المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، متمسك بالتعاقد مع نجم إسبانيا المتألق مؤخرا، وفقا لتقرير صحفي كتالوني. 

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، اليوم الجمعة، أن كلوب مصم على إحضار جناح لاروخا ووولفرهامبتون، آداما تراوري، إلى آنفيلد، وطلب كلوب من مسؤولي الريدز عقد الصفقة، عند إعادة فتح نافذة الانتقالات في يناير المقبل.

ويشترط نادي وولفرهامبتون الحصول على 63 مليون جنيه إسترليني، مقابل الاستغناء عن خدمات جناحه القوي، وارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى ليفربول، طوال الصيف الماضي، قبل أن يستقر النادي في النهاية على ضم زميله البرتغالي، ديوجو جوتا.

وقدم تراوري مستوى مميز للغاية مع الوولفز في الموسم المنصرم، كما ظهر مؤخرا بمستوى قوي رفقة المنتخب الإسباني.

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