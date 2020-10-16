عاجل.. حقيقة إلغاء امتحانات سنوات النقل

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نفي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ما تم تداوله بشأن امتحانات سنوات النقل وقال: أول اشاعات العام الدراسي الجديد الغاء امتحانات سنوات النقل .



وقال الوزير عبر صفحته الرسمية علي فيس بوك: تبدا كل ألوان الإشاعات حتى قبل بدء الدراسة.



واضاف: لا صحة لهذا وارجو زيارة صفحتي الوحيدة او صفحة الوزارة قبل التساؤل عن صحة اي خبر.



وكانت قد بثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيديو جديد عن العام الدراسي الجديد والذي يبدأ يوم ١٧ اكتوبر الجاري.



وقالت الوزارة في الفيديو أن جزء كبير من الدراسة سوف يكون أون لاين من المنزل، وقالت الوزارة أن القنوات التعليمية سيكون الاعتماد عليها في المذاكرة كبير قائلة في رسالة للطلاب:" تابع الدرس علي القناة من البيت ولما تروح المدرسة ناقش الدرس بعد ما تكتب ملاحظاتك واسئلتك ".



وقال الفيديو أن المكتبة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم تعمل علي تدريب الطلاب علي نظام الاسئلة الجديد في الامتحانات، وأضاف الفيديو أن منصة "أسال المعلم" تتيح للطلاب أيضا التواصل مع المعلمين والاجابة علي جميع اسئلتهم.





وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يوجد منصة أيضا لطلاب الثانوية العامة وأكدت الوزارة انها تسعي لخلق جيل يفكر ويبدع ويبتكر ويبعد عن الحفظ والتلقين.

