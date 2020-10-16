رانيا يوسف: "مش هجوز بناتي قبل سن 30 عامًا.. يحبوا ماشي يتجوزوا لأ"

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قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها اتفقت مع بناتها على عدم الجواز قبل أن يبلغوا 30 عاما، مردفة:"أحب يستمتعوا بحياتهم ولا يتحملوا مسئولية غير أنفسهم قبل 30 عاما".



وأضافت خلال لقائه ببرنامج "3 ستات"، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلاميات سلوى محمد علي، وإيمان يوسف، وسالي حماد، لو عاوزين يحبوا قبل سن 30 عاما براحتهم بس جواز لأ



وأكدت الفنانة رانيا يوسف، أن نظرة الخارج للمرأة تختلف عما هو في مصر، والمرأة في مصر مستباحة لو لبست بحرية وبما لا يرضي الآخرين.



وأردفت: "في مخلوقات مبتعرفش تتحكم في غرائزها لازم تتحط في قفص واحنا نظبطها".



وقالت الفنانة رانيا يوسف: "لو فكرت أعمل استايل جديد لشعري "هحلقه زلبطة"، مردفة: نفسي أعمل كده وعجبتني ديمي مور عندما فعلت هذا.



وأردفت رانيا يوسف، قصيت شعري في بداية أزمة كورونا، مشيرة إلى أنها تستخدم تركيبة من الزيوت لشعرها إضافة إلى ملعقة جاز مؤكدة أنها تستخدمه وتتحمل رائحته لأنه يقوي بوصيلة الشعر.



وطالبت رانيا يوسف بنقع الفلفل الأحمر الحار بزيت الزيتون، ومن ثم وضع الزيت على الشعر، موضحة أن هذا ينشط الدورة الدموية.



وعن الحفاظ على رشاقتها، أوضحت أنه تأكل كل شئ ولكن بكميات قليلة وغير ملتزمة بوقت معين للأكل.

