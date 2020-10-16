رانيا يوسف: "مش هجوز بناتي قبل سن 30 عامًا.. يحبوا ماشي يتجوزوا لأ"

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:02 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها اتفقت مع بناتها على عدم الجواز قبل أن يبلغوا 30 عاما، مردفة:"أحب يستمتعوا بحياتهم ولا يتحملوا مسئولية غير أنفسهم قبل 30 عاما".

وأضافت خلال لقائه ببرنامج "3 ستات"، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلاميات سلوى محمد علي، وإيمان يوسف، وسالي حماد، لو عاوزين يحبوا قبل سن 30 عاما براحتهم بس جواز لأ

وأكدت الفنانة رانيا يوسف، أن نظرة الخارج للمرأة تختلف عما هو في مصر، والمرأة في مصر مستباحة لو لبست بحرية وبما لا يرضي الآخرين.

وأردفت: "في مخلوقات مبتعرفش تتحكم في غرائزها لازم تتحط في قفص واحنا نظبطها".

وقالت الفنانة رانيا يوسف: "لو فكرت أعمل استايل جديد لشعري "هحلقه زلبطة"، مردفة: نفسي أعمل كده وعجبتني ديمي مور عندما فعلت هذا.

وأردفت رانيا يوسف، قصيت شعري في بداية أزمة كورونا، مشيرة إلى أنها تستخدم تركيبة من الزيوت لشعرها إضافة إلى ملعقة جاز مؤكدة أنها تستخدمه وتتحمل رائحته لأنه يقوي بوصيلة الشعر.

وطالبت رانيا يوسف بنقع الفلفل الأحمر الحار بزيت الزيتون، ومن ثم وضع الزيت على الشعر، موضحة أن هذا ينشط الدورة الدموية.

وعن الحفاظ على رشاقتها، أوضحت أنه تأكل كل شئ ولكن بكميات قليلة وغير ملتزمة بوقت معين للأكل.

أخبار تهمك

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يحسم مصير هذا الثلاثي في الأهلي

منذ ساعتين

موسيماني يضغط على الخطيب لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار مصحوبة بأتربة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي".. تفاصيل صادمة بشأن إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

رسالة مؤثرة من وليد أزارو بعد الرحيل عن الأهلي والانتقال إلى الاتفاق السعودي

منذ ساعة و نصف

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لموقعة الوداد

منذ نصف ساعة

باريس ومدن فرنسية تستعد لحظر التجول لمنع تفشي كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

إشراف قنفود تفجر مفاجأة مدوية عن فرجاني ساسي في المغرب

منذ ساعتين

رجال أعمال تطلب من الأهلي المساهمة في صفقة القرن والأحمر يؤجل الملف

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ نصف ساعة

الإسماعيلي يقترب من خطف هدف الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

نقل فرجاني ساسي للمستشفي في المغرب بعد نتيجة فيروس بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:33 م

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

09:23 ص

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

11:04 ص

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لموقعة الوداد

09:33 م

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

09:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي