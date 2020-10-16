محمد موسى: مذيع قناة "مهزأين" كومبارس متورط في قضايا دعارة وشذوذ

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:22 م
الإعلامي محمد موسى
الإعلامي محمد موسى
أمنية فوزي
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قال الإعلامي محمد موسى، إن المسئولين عن إدارة قنوات الإخوان الإرهابية بالخارج، يسعون لتلميع كل من يدينون بالولاء لهم، وجميعهم يعلمون أنهم يروجون الشائعات والأكاذيب، وبث الفتنة بين نفوس الشعب الواحد، لكن يظل بعضهم، يعمل كـ"كومبارس"، للكبار، حتى يحصلون على مبالغ طائلة.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، ومن كومبارسات الإعلام الإخواني الذين يدنيون بالولاء لأسيادهم، دون الوصول لأهدافهم الخبيثة "خالتي فرنسا" الشهير بــ أحمد سمير مذيع مكملين أو "مأملين".

وتابع أن هذا الإخواني الهارب أحمد سمير الذي يعمل ضمن فريق قناة مكملين التي تبث من تركيا وممولة من جهاز مخابراتها لتنفيذ أجندة دول التحالف على الشر "تركيا وقطر وحلفائها "، أحد أبرز كومبارسات الإعلام الإخواني" بيُقدم برنامج اسمه "ألو مهزأين"، قصدي مكملين الذي أصبح من أكثر البرامج التي تتلقي مكالمات هاتفية من المتصلين لتوبيخ المذيع وتلقينه دروسًا في الوطنية.

واستطرد: هذا الفاشل أراجوز من أرجوزات الإخوان الإرهابية، زيه زي غيره من أصحاب الدولارات.. واسألو عنه الأرجوز القزعة التاني اللي اسمه سامي كمال الدين، لما شرشحوا لبعض وفضحوا بعض وسربوا بعض معلومات ومحادثات الماسنجر والواتس آب اللي ظهرت للعلن السنة اللي فاتت، ووصف أشقاءنا في الخليج من شهرين تلاثة بأنهم “باتوا شحاتين”، بعد هبوط أسعار النفط، الشحات اللي بيريل على الدولارات والريالات القطرية والليرات التركية، مهزأ من مهزأين قناة مكملين".

واختتم: "عازين تعرفوا عنه أكتر شوفوا فضايحهم مع بعض واسألوا عنه سامي كمال الدين اللي اتهمه بتشكيل شبكة دعارة وشذوذ في الدور العاشر من بناية رقم 18 في أكبر شوارع اسطنبول.. كفاية عليك كدة النهاردة وهسيب جمهور "خط أحمر" يرد عليك في مداخلاتك زيه زي كل المصريين اللي علموك الأدب في مداخلاتهم ببرنامجك المهزأ زيك ياخالتي فرنسا".

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