سياسي أمريكي: الإخوان دخلت في مفاصل المؤسسات الأمريكية (فيديو)

قال توم حرب، مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية، إن جماعة الإخوان دخلت في مفاصل المؤسسة الأمريكية.





وأضاف "حلاب" عبر اتصال بتطبيق "سكايب" مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "أخر الأسبوع"، المذاع على قناة صدى البلد، أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق أوباما كانت تحاول إيجاد قيادة موحدة للشرق الأوسط بقيادة الإخوان المسلمين.





وتابع مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية، أن الإفراج عن 33 ألف بريد إلكتروني ووثيقة مهمة لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري بقرار رسمي من ترامب، رغم أنه كان يتم الحديث سابقا من جانب المخابرات الأمريكية أنه تم محوها بمواد كيماوية لكن تبين أن هذا غير صحيح.





وأشار توم حرب إلى أن ترامب لم يستطع على مدار 3 أعوام أن يكشف أسرار ما كان حصل لجهاز المخابرات لدى الإدارة الأمريكية السابقة ونجح في الكشف عنها وحاولوا عزله قبل أن يتم الإعلان عنها.





ويرصد "الفجر"، تناول قناة الجزيرة القطرية وقنوات الإخوان لتسريبات هيلاري كلينتون.





تجاهل الجزيرة

وتعمدت قناة الجزيرة القطرية، تجاهل تسريبات كلينتون لارتباطها الوثيق بقناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية، عبر رسائل مع توني بورمان، المدير العام لقناة الجزيرة الإنجليزية.





علاقة وثيقة

وتربط كلنتون، بقنوات الإخوان، علاقة وثيقة، حيث عقدت عدة لقاءات مع مسئولين قطريين، واجتمعت خلالها مع مدير الشبكة حينها وضاح خنفر، لدعم المخطط الأمريكي في مصر ودول المنطقة التي ستشهد ثورات تخريبية.





وأظهرت تسريبات كلينتون، مطالبتها لقطر بتمويل ما يسمى بثورات الربيع العربي عبر صندوق مخصص لمؤسسة كلينتون.





ولم يخفى على أحد، مشاريع الإخوان المشبوهة، والتي دعمتها كلينتون، حسبما كشفتها التسريبات، حيث ورد اسم خيرت الشاطر القيادى الإخواني المحبوس حاليًا على ذمة قضايا عنف وإرهاب، للتخطيط لإقامة مشاريع الجماعة الإرهابية لإنشاء كيانات إعلامية بهدف التحريض، وبهدف تعزيز تواجدهم في الحكم داخل مصر في الفترة التي تلت اضطرابات 2011.





وضمن التسريبات، انكشف تعاون قطر مع تنظيم الإخوان في مشروع إنشاء قناة إعلامية باستثمارات تبلغ 100 مليون دولار، بعدما اشتكى التنظيم الإخواني الإرهابي من ضعف مؤسساته.





واشترط التنظيم على قطر أن يتولى إدارة القناة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، وأن يكون مشرفًا مباشرًا على المؤسسة التي ستمولها الدوحة، بحيث تكون البداية قناة إخبارية مع صحيفة مستقلة لدعم الإخوان، ولم توضح الرسائل المسربة مصير المشروع وما حدث به لاحقًا.





لعل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفع السرية عن ملف قضية "كلينتون" التي تتعلق برسائل البريد الإلكتروني، خلال فترة عملها داخل البيت الأبيض، تسبب في كشف فضائح جماعة الإخوان الإرهابية.





وكشفت تسريبات كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، ارتباطها الوثيق بقناة الجزيرة القطرية الناطقة بالإنجليزية، عبر رسائل مع توني بورمان، المدير العام لقناة الجزيرة الإنجليزية.



