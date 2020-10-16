محمود حميدة وأشرف زكي وروجينا في عزاء محمود ياسين

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وصل منذ قليل الفنان محمود حميدة والفنان اشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية وزوجته الفنانة روجينا عزاء النجم الراحل محمود ياسين وقاموا بتقديم واجب التعازي للفنانة شهيرة والفنان عمرو محمود ياسين.





واستقبل الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين عزاء والده الفنان الراحل محمود ياسين في منطقة الشيخ زايد والذى توفى أول أمس عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.



وشيع جنازة الفنان الراحل محمود ياسين أمس من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم .