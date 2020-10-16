محمد موسى: الداخلية تقدم الكثير من أجل استقرار هذا الوطن

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أشاد الإعلامي محمود موسى، بمجهودات وزارة الداخلية في ضبط الأمن العام، والتصدي للإرهاب والخارجين عن القانون، وذلك بعد رصد أجهزة البحث الجنائي وقطاع الأمن العام بالدقهلية تواجد بؤرة إجرامية شديدة الخطورة في الدقهلية.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن وزارة الداخلية تعمل على كافة الأصعدة، وتواجه الإرهاب في الداخل وعلى الحدود، كما تقدم الكثير من أجل استقرار هذا الوطن.



ووجه محمد موسى التحية لوزارة الداخلية وللوزير اللواء محمود توفيق، ولمديرية أمن الدقهلية والأمن العام، واللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام.

