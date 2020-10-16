خطة وقائية ورقابية شاملة على المدارس في الدقهلية (صور)

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:19 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أعلن اليوم الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن أن الإدارة العامة للطب الوقائى بالتعاون مع إدارة السن المدرسى والإدارات المختلفة، قامت بوضع خطة وقائية شاملة لرفع الوعى الصحى والحد من انتشار الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد والتى قد تحدث بالمنشآت التعليمية، جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية واستعدادا للعام الدراسى الجديد.

وأوضح وكيل صحة الدقهلية أن خطة العمل تتم على عدة محاور وأهداف وهى المرور على المدارس للتأكد من جودة البيئة الصحية الداخلية والخارجية للمدارس وذلك لمنع إنتشار الأمراض المعدية، رفع مستوى الوعى الصحى لدى التلاميذ والطلاب والتوعية بالأمراض المعدية وسبل منع إنتشارها.

والتأكد من توافر المطهرات والمعقمات بالمدارس وعمل بروتوكول تعاون بين الصحة والتربية والتعليم لضمان تعقيم ونظافة المدارس استقبالا للعام الدراسي الجديد، المرور على النظافة العامة ومتابعة الاجراءت المتخذه لتحقيق مستوى النظافة المطلوب وعدم تراكم القمامة وكذلك المرور على خزانات المياه والوقوف على مدى مطابقتها للشروط والمواصفات ودورية التطهير طبقا للمدد البينية للتطهير كما يتم اخذ عينات من مياه الشرب للوقف على مدى مطابقتها للمواصفات وقياس نسب الكلور بها ومتابعة النظافة العامه لدورات المياه.

وتفعيل دور الزائرات الصحيات والمراقبين الصحيين والرائدات الريفيات ونشر الرسائل الصحية والنشرات التحذيرية وعمل ندوات تثقيفية للتوعية بخطورة تناول المواد الغذائية من الباعة الجائلين.


وشدد علي الرقابة الكاملة على المنشآت التعليمية عن طريق مسؤلى السن المدرسى بكل إدارة صحية، طرق الإكتشاف المبكر للأمراض وطرق الإبلاغ الفورى والتنسيق بين مديرى المدارس وإدارة السن المدرسى بكل إدارة صحية، توصيل رسالة تثقيفية صحية فى طابور الصباح للطلاب للتوعية بالأمراض وكيفية تجنب نقل العدوى وطرق الوقاية منها،، الفحص الطبى الشامل للفئة المستهدفة من الطلبة.

كما أشار مكي أن مديرية الصحة تقوم حاليا بتنفيذ هذه الخطة استعدادا للعام الدراسى الجديد، موضحا أنه أمر بتكوين فريق إتصال سريع بين مديرى المدارس والإدارة العامة للطب الوقائى لسرعة الإبلاغ والسيطرة على الحالات المرضية التى قد تحدث خلال فترات الدراسة.
خطة وقائية ورقابية شاملة على المدارس في الدقهلية (صور)
خطة وقائية ورقابية شاملة على المدارس في الدقهلية (صور)
خطة وقائية ورقابية شاملة على المدارس في الدقهلية (صور)
خطة وقائية ورقابية شاملة على المدارس في الدقهلية (صور)
خطة وقائية ورقابية شاملة على المدارس في الدقهلية (صور)
خطة وقائية ورقابية شاملة على المدارس في الدقهلية (صور)
خطة وقائية ورقابية شاملة على المدارس في الدقهلية (صور)
خطة وقائية ورقابية شاملة على المدارس في الدقهلية (صور)

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