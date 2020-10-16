محمد موسى: مليار ونصف أرباح شركة مصر لتأمينات الحياة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:15 م
أمنية فوزي
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أعرب الإعلامي محمد موسى، عن سعادته بالطفرة الكبيرة التي شهدها قطاع التأمين خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن شركة «مصر لتأمينات الحياة» التي يرأسها الدكتور أحمد عبدالعزيز وهي، إحدي شركات الدولة الوطنية التي تتبع شركة «مصر القابضة للتأمين» برئاسة باسل الحيني حققت إنجازات كبيرة.

وقال "موسى" خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إن شركة مصر لتأمينات الحياة في عهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ومن قبل توليه المسئولية، تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق أهدف التنمية المستدامة والشمول المالى والتحول الرقمى.

تابع، تكلفة التطوير بشركة مصر لتأميات بلغت ٣٠٠ مليون جنيها، وحققت أرباحا بلغت أكثر من مليار ونصف مليار جنيه، مقابل مليار و300 مليون العام الماضى، مضيفا أن الشركة تستهدف تحقيق مليار وسبعمائة جنيه أرباح.

ولفت إلى أن هناك طفرة غير معقولة تشهدها شركة مصر لتأمينات الحياة بحيث أن أرباح الشركة ارتفعت وأصبحت بالمليارات بعد ما كانت في 2010 محققه 4 ونصف مليون وفي 2014 الشركة حققت 257 مليون وحجم الأقساط في 2010 كان مليار و600 مليون وفي 2015 كان 2 مليار و600 وهذا العام تعدت الشركة الـ 5 مليار جنيه وتستهدف أن تتخطي الـ مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذه الأرقام جاءت نتيجة شغل وجهد كبير من إدارة الشركة وموظفيها وتغيير ثقافة المواطن تجاه التأمين، وزيادة وعيه بفوائده.

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