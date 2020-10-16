محمد موسى: مليار ونصف أرباح شركة مصر لتأمينات الحياة

محمد موسى: مليار ونصف أرباح شركة مصر لتأمينات الحياة
الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:15 م
أمنية فوزي
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أعرب الإعلامي محمد موسى، عن سعادته بالطفرة الكبيرة التي شهدها قطاع التأمين خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن شركة «مصر لتأمينات الحياة» التي يرأسها الدكتور أحمد عبدالعزيز وهي، إحدي شركات الدولة الوطنية التي تتبع شركة «مصر القابضة للتأمين» برئاسة باسل الحيني حققت إنجازات كبيرة.
وقال "موسى" خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إن شركة مصر لتأمينات الحياة في عهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ومن قبل توليه المسئولية، تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق أهدف التنمية المستدامة والشمول المالى والتحول الرقمى.
تابع، تكلفة التطوير بشركة مصر لتأميات بلغت ٣٠٠ مليون جنيها، وحققت أرباحا بلغت أكثر من مليار ونصف مليار جنيه، مقابل مليار و300 مليون العام الماضى، مضيفا أن الشركة تستهدف تحقيق مليار وسبعمائة جنيه أرباح.
ولفت إلى أن هناك طفرة غير معقولة تشهدها شركة مصر لتأمينات الحياة بحيث أن أرباح الشركة ارتفعت وأصبحت بالمليارات بعد ما كانت في 2010 محققه 4 ونصف مليون وفي 2014 الشركة حققت 257 مليون وحجم الأقساط في 2010 كان مليار و600 مليون وفي 2015 كان 2 مليار و600 وهذا العام تعدت الشركة الـ 5 مليار جنيه وتستهدف أن تتخطي الـ مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذه الأرقام جاءت نتيجة شغل وجهد كبير من إدارة الشركة وموظفيها وتغيير ثقافة المواطن تجاه التأمين، وزيادة وعيه بفوائده.
وقال "موسى" خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إن شركة مصر لتأمينات الحياة في عهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ومن قبل توليه المسئولية، تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق أهدف التنمية المستدامة والشمول المالى والتحول الرقمى.
تابع، تكلفة التطوير بشركة مصر لتأميات بلغت ٣٠٠ مليون جنيها، وحققت أرباحا بلغت أكثر من مليار ونصف مليار جنيه، مقابل مليار و300 مليون العام الماضى، مضيفا أن الشركة تستهدف تحقيق مليار وسبعمائة جنيه أرباح.
ولفت إلى أن هناك طفرة غير معقولة تشهدها شركة مصر لتأمينات الحياة بحيث أن أرباح الشركة ارتفعت وأصبحت بالمليارات بعد ما كانت في 2010 محققه 4 ونصف مليون وفي 2014 الشركة حققت 257 مليون وحجم الأقساط في 2010 كان مليار و600 مليون وفي 2015 كان 2 مليار و600 وهذا العام تعدت الشركة الـ 5 مليار جنيه وتستهدف أن تتخطي الـ مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذه الأرقام جاءت نتيجة شغل وجهد كبير من إدارة الشركة وموظفيها وتغيير ثقافة المواطن تجاه التأمين، وزيادة وعيه بفوائده.