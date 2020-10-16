بمشاركة 50 فنانا.. افتتاح معرض "بالفن نرتقي" بمتحف المنيل

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افتتح الدكتور ولاء الدين بدوي مدير عام متحف قصر المنيل، والفنان أحمد فتحي منسق عام "بالفن نرتقي"، معرضًا فنيًا بقاعة العرض المؤقت في قصر المنيل والذي يستمر لمدة 10 أيام قادمة.



وجاء المعرض بمشاركة 50 فنانًا وفنانة، بأعمال من مختلف الخامات، حيث عرض الفنانون نماذج لأعمالهم بخامات زيتية، وتصوير واقعي، وموزاييك، ونسيج "جوبلان"، وغيرها من الخامات.



ومن ناحيته قال الدكتور ولاء الدين بدوي، إن المتحف دائمًا مت يستضيف الفعاليات الفنية المختلفة والتي لها ارتباط قوي بالقصر، والذي أنشأه الأمير محمد علي توفيق ليكون جامعًا للفنون الإسلامية.



وقال أحمد فتحي قومسيير المعرض، إن هذا هو معرضنا الفني التشكيلي الثاني والذي يأتي تحت شعار عودة الروح وتم اختيار متحف قصر الأمير محمد علي توفيق بالمنيل كونه أحد المعالم الأثرية المصرية بهدف تنشيط السياحة من ناحية ومنح جرعة مركزة من الثقافة والفنون لكل زائري المعرض.



وأشار فتحي إلى أن المعرض صاحبته جولة أثرية في أنحاء القصر والتي قام بشرح معالم القصر الأثرية فيها الباحث الأثري حسام زيدان، والمتدربة وسام النمر، وكذلك ورشة رسم لايف وفقرة عرائس للأطفال مع الفنانة رحمة محجوب.