ايناس عبد الدايم ومحمد رمضان وحسن الرداد في عزاء محمود ياسين

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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وصل منذ قليل دكتور ايناس عبد الدايم، وزير الثقافة والفنان محمد رمضان والفنان حسن الرداد عزاء النجم الراحل محمود ياسين وقاموا بتقديم واجب التعازي للفنانة شهيرة والفنان عمرو محمود ياسين.


واستقبل الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين عزاء والده الفنان الراحل محمود ياسين في منطقة الشيخ زايد والذى توفى أول أمس عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، الذى أبعده عن الحياة الفنية طوال السبع سنوات الماضية التى شهدت انتشار شائعات وفاته بشكل متتالٍ، ودائما ما كانت تتصدى أسرته بقوة لهذه الشائعات إلى أن فارق الحياة ولم يعد هناك مجالاً للشائعات مرة أخرى.

وشيع جنازة الفنان الراحل محمود ياسين أمس من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم .

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