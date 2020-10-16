جورج فايز: انتظروا مفاجآت "الحب المحرر" واجسد دور المهرج

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:20 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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يستعد فريق عمل مسرحية " الحب المحرر" عن الروايه العالمية " الحب المحرر" لعرض العمل على مسرح " الكاتدرائية المرقسية" بالعباسية بمسرح الانبا رويس ومن المقرر بداية العرض يوم الخميس والجمعة ٢٢ و ٢٣ من شهر أكتوبر الجاري.

وأكد الفنان الشاب جورج فايز، أنه يجسد دور المهرج خلال أحداث المسرحية وان هناك العديد من المفاجأت في العرض.


والعرض المسرحي صياغة درامية واشعار مدحت عوض الديكور ،والملابس م. فادى فوكيه، و ماكيير جينو ودعاية وتسويق فيلوباتير هاني ،مخرج مساعد مريم وجيه ،مخرج منفذ الفريد يوسف و رومانى عدلي ،إخراج جمال المصري.

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