محمد موسى: "مصر لتأمينات الحياة" تواكب التكنولوجيا الحديثة المتبعة عالميًا

Advertisements

قال الإعلامي محمد موسى، إن شركة مصر لتأمينات الحياة كانت من أوائل الشركات التي انتهت من مشروع التطوير الخاص بالتحول الرقمى بالكامل، فى النصف الأول من العام الجارى، عقب إعادة هيكلة الشركة تنفيذيًا، مما عكس الصورة والهيئة الجديدة الخاصة بالشركة، مما يؤكد أن هناك نقلة كبيرة شهدتها مصر لتأمينات الحياة.



وأضاف "موسى"، خلال برنامجه "خط أحمر"، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، عدد المؤمن عليهم فى منتج «أمان» وصل لأكثر من مليون شخص، لافتا أن هذا البرنامج التأميني أحدث نقلة نوعية فى التأمين بمصر، وإنجاز كبير حدث خلال فترة وجيزة.



وتابع أن العاملين بالشركة يتم تدريبهم وتأهيلهم موضحا أن أساليب التدريب تغيرت للأفضل وتطورت بشكل كبير خلال الفترة السابقة، مشيرا إلى أن الشركة أرسلت عددا كبيرا من العاملين بها للتدريب خارج مصر، وبالإضافة إلى الاستعانة بجهات لتدريب قطاع أكبر من الموظفين داخل مصر، لاستيعاب أفكار جديدة وتكنولوجيا التأمين الجديدة المتبعة عالميًا.



واستطرد، الإدارة الحالية للشركة، وطبقًا لنتائج أعمالها ومستواها وتصنيفها الائتمانى وقوة مركزها المالى، وإعادة الهيكلة والتطوير المؤسسى، تتوافق مع اتجاه الدولة بتعظيم قيمة شركات قطاع الأعمال العام.



واختتم، "لسه فيه في مصر ناس بتشتغل بكل ضمير وهذه الشركة تستحق من العاملين بها أن يكونوا حريصون عليها وعلي مصلحتها لأنهم لو رجعوا خطوة للخلف هما بس اللي هيحاسبوا علي الفاتورة وبالنسبة للائحة الموارد البشرية دي مجرد مسودة قيد البحث والطرح من جانب النقابات العمالية وأعتقد أن مستوى الدخل تغير بشكل كبير جدًا خلينا نحافظ علي شركتنا ونكبرها مش نخسرها لأن شركات التأمين زي البورصة أي هزة فيها تضرها".

