محمد موسى: "مصر لتأمينات الحياة" تواكب التكنولوجيا الحديثة المتبعة عالميًا

محمد موسى: "مصر لتأمينات الحياة" تواكب التكنولوجيا الحديثة المتبعة عالميًا
الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:03 م
أمنية فوزي
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قال الإعلامي محمد موسى، إن شركة مصر لتأمينات الحياة كانت من أوائل الشركات التي انتهت من مشروع التطوير الخاص بالتحول الرقمى بالكامل، فى النصف الأول من العام الجارى، عقب إعادة هيكلة الشركة تنفيذيًا، مما عكس الصورة والهيئة الجديدة الخاصة بالشركة، مما يؤكد أن هناك نقلة كبيرة شهدتها مصر لتأمينات الحياة.
وأضاف "موسى"، خلال برنامجه "خط أحمر"، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، عدد المؤمن عليهم فى منتج «أمان» وصل لأكثر من مليون شخص، لافتا أن هذا البرنامج التأميني أحدث نقلة نوعية فى التأمين بمصر، وإنجاز كبير حدث خلال فترة وجيزة.
وتابع أن العاملين بالشركة يتم تدريبهم وتأهيلهم موضحا أن أساليب التدريب تغيرت للأفضل وتطورت بشكل كبير خلال الفترة السابقة، مشيرا إلى أن الشركة أرسلت عددا كبيرا من العاملين بها للتدريب خارج مصر، وبالإضافة إلى الاستعانة بجهات لتدريب قطاع أكبر من الموظفين داخل مصر، لاستيعاب أفكار جديدة وتكنولوجيا التأمين الجديدة المتبعة عالميًا.
واستطرد، الإدارة الحالية للشركة، وطبقًا لنتائج أعمالها ومستواها وتصنيفها الائتمانى وقوة مركزها المالى، وإعادة الهيكلة والتطوير المؤسسى، تتوافق مع اتجاه الدولة بتعظيم قيمة شركات قطاع الأعمال العام.
واختتم، "لسه فيه في مصر ناس بتشتغل بكل ضمير وهذه الشركة تستحق من العاملين بها أن يكونوا حريصون عليها وعلي مصلحتها لأنهم لو رجعوا خطوة للخلف هما بس اللي هيحاسبوا علي الفاتورة وبالنسبة للائحة الموارد البشرية دي مجرد مسودة قيد البحث والطرح من جانب النقابات العمالية وأعتقد أن مستوى الدخل تغير بشكل كبير جدًا خلينا نحافظ علي شركتنا ونكبرها مش نخسرها لأن شركات التأمين زي البورصة أي هزة فيها تضرها".
وأضاف "موسى"، خلال برنامجه "خط أحمر"، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، عدد المؤمن عليهم فى منتج «أمان» وصل لأكثر من مليون شخص، لافتا أن هذا البرنامج التأميني أحدث نقلة نوعية فى التأمين بمصر، وإنجاز كبير حدث خلال فترة وجيزة.
وتابع أن العاملين بالشركة يتم تدريبهم وتأهيلهم موضحا أن أساليب التدريب تغيرت للأفضل وتطورت بشكل كبير خلال الفترة السابقة، مشيرا إلى أن الشركة أرسلت عددا كبيرا من العاملين بها للتدريب خارج مصر، وبالإضافة إلى الاستعانة بجهات لتدريب قطاع أكبر من الموظفين داخل مصر، لاستيعاب أفكار جديدة وتكنولوجيا التأمين الجديدة المتبعة عالميًا.
واستطرد، الإدارة الحالية للشركة، وطبقًا لنتائج أعمالها ومستواها وتصنيفها الائتمانى وقوة مركزها المالى، وإعادة الهيكلة والتطوير المؤسسى، تتوافق مع اتجاه الدولة بتعظيم قيمة شركات قطاع الأعمال العام.
واختتم، "لسه فيه في مصر ناس بتشتغل بكل ضمير وهذه الشركة تستحق من العاملين بها أن يكونوا حريصون عليها وعلي مصلحتها لأنهم لو رجعوا خطوة للخلف هما بس اللي هيحاسبوا علي الفاتورة وبالنسبة للائحة الموارد البشرية دي مجرد مسودة قيد البحث والطرح من جانب النقابات العمالية وأعتقد أن مستوى الدخل تغير بشكل كبير جدًا خلينا نحافظ علي شركتنا ونكبرها مش نخسرها لأن شركات التأمين زي البورصة أي هزة فيها تضرها".