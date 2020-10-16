الدولار يحقق خسائر قوية أمام الجنيه منذ بداية تعاملات شهر أكتوبر

واصل سعر صرف الدولار الأمريكي خسائره أمام الجنيه المصري منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، مدعوما بزيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر من خلال ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، فضلا عن زيادة الاحتياطي النقدي، وتنامي استثمارات الأجانب.



وخسرت العملة الأمريكية نحو 12 قرشا أمام الجنيه منذ مطلع الشهر الجاري، لتسجل متوسط سعر 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، مقابل 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع في نهاية شهر سبتمبر الماضي.

جرى ذلك في بنوك العربي الأفريقي والتجاري الدولي والمصرف المتحد والتعمير والإسكان ومصر إيران، في حين سجل في الإسكندرية وكريدي أجريكول والشركة المصرفية والأهلي اليوناني والمصري الخليجي وعودة 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وتداول سعر صرف الدولار الأمريكي في بنكي الأهلي ومصر 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.