إشراف قنفود تفجر مفاجأة مدوية عن فرجاني ساسي في المغرب

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:59 م
بوابة الفجر
عمرو مصطفى
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كشفت إشراف قنفود المعدة الذهنية لمنتخب تونس، غضب فرجاني ساسي لاعب فريق الكرة بنادي الزمالك من سوء المعاملة التي تلقاها اللاعب التونسي الدولي فور وصوله إلى المغرب للإنضمام لبعثة القلعة البيضاء.

ويستعد نادي الزمالك تحت قيادة البرتغالي باتشيكو لمباراة الرجاء المغربي بعد غدً الأحد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمغرب.

وأكدت إشراف قنفود المعدة الذهنية لمنتخب تونس، في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن التونسي الدولي فرجاني ساسي بكى اليوم من سوء معاملة بعثة الزمالك في المغرب.

وأضافت :" لم يكن أحد بجواره من نادي الزمالك أو أي فرد بالبعثة، وتعرض فرجاني لإصابة في رأسه وهو في سيارة الإسعاف بسبب تسرع السائق أثناء توجهه لعمل مسحة طبية".

وواصلت :" اللاعب خرج سليم من تونس بعد عمل تحليل فيروس كورونا مرتين وجاءت النتيجة سلبية وصورة التحاليل تثبت ذلك".

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