استعدادات مكثفة بجامعة طنطا لبدء العام الدراسى (صور)

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:59 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
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أجري الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، اليوم، جولة تفقدية مكثفة استغرقت ثلاث ساعات بجميع كليات الجامعة والبالغ عددها 14 كلية، رافقه فيها أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

أوضح نائب رئيس جامعة طنطا، أنه تم مراجعة إستعدادات مختلف كليات الجامعة لبدء العام الجامعى الجديد 2020/2021، مؤكدا أنه تم التنبيه على أمناء الكليات بوضع علامات التباعد الاجتماعي داخل قاعات الدرس والمدرجات ومعامل الكمبيوتر، ووضع العلامات الإرشادية داخل كل كلية تيسيرًا علي الطلاب، ونشر بوسترات للتوعية بطرق مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور كمال عكاشة، رئيس اللجنة الاحترازية لمجابهة "كورونا" بجامعة طنطا على التزام جميع كليات وقطاعات ووحدات الجامعة بالخطة الشاملة التى وضعتها لجنة الأزمات بقيادة الدكتور عماد عتمان القائم بأعمال رئيس الجامعة، والتى تشمل تنظيف وتطهير وتعقيم المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل بشكل يومى، ومراعاة كثافة العاملين في الغرف والتوصية بوجود مسافة بين كل موظف وآخر، وتطهير مكاتب أعضاء هيئة التدريس والإداريين، إلي جانب تطهير كافة الأسطح والارضيات والاثاث والحمامات والمصاعد، وتوفير الكمامات، والكواشف الحرارية حفاظا علي صحة وسلامة الجميع.

وفى ذات السياق، تابع نائب رئيس الجامعة العمل بالبوابات الالكترونية الجارى إنشاؤها بمجمع الكليات بسبرباى والتى سوف تسهل من حركة دخول وخروج أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة.
استعدادات مكثفة بجامعة طنطا لبدء العام الدراسى (صور)
استعدادات مكثفة بجامعة طنطا لبدء العام الدراسى (صور)
استعدادات مكثفة بجامعة طنطا لبدء العام الدراسى (صور)
استعدادات مكثفة بجامعة طنطا لبدء العام الدراسى (صور)
استعدادات مكثفة بجامعة طنطا لبدء العام الدراسى (صور)
استعدادات مكثفة بجامعة طنطا لبدء العام الدراسى (صور)
استعدادات مكثفة بجامعة طنطا لبدء العام الدراسى (صور)
استعدادات مكثفة بجامعة طنطا لبدء العام الدراسى (صور)

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