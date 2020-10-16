انطلاق بطولة البادل FIPSTAR المفتوحة رجال

في إطار تمكين مواهب رياضة البادل وإفساح المزيد من المجال لها واستقطاب أكثر اللاعبين مهارة على مستوى العالم في مصر، أعلنت شركة زد للاستثمار الرياضي عن إطلاقها لبطولة FIPSTAR لرياضة البادل رجال، والتي تقام على مدار يومي الـ16 و17 من الشهر الجاري، في مجمع زد الرياضي في الشيخ زايد، ليتنافس فيها لاعبين عالميين مصنفين من أفضل 100 لاعب على مستوى العالم من مختلف الدول مثل إسبانيا والبرازيل والبرتغال ليستعرضوا مهاراتهم في الرياضة في هذه البطولة الدولية. تبلغ قيمة جوائز تلك البطولة بما يقدر بـ 10,000 يورو، ذلك بالإضافة إلى فرصة الفوز بـ 40 نقطة إضافية في التصنيف العالمي للاعبي البادل World Padel Tour.





ومن جانبه، أكد أحمد دياب، الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضي "نسعى من خلال استضافة وتنظيم ذلك النوع من البطولات العالمية والتي لها ثقل دولي هنا على أرض مصر على تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية كوجهة للبطولات الدولية وإفساح المزيد من المجال لتلك الرياضة الواعدة والتي انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة ليصل عدد اللاعبين أكثر من 200 لاعب على مستوى الجمهورية من بين 5000 لاعب على مستوى العالم وهو رقم لا يستهان به. كما أننا حريصون على تحقيق أهدافنا المتمثلة في اكتشاف المهارات واحتضان الفرص القادمة بل وتمهيد الطريق لرياضة ما بعينها في مصر بأكملها."





كما أشاد هيثم عبد العظيم، عضو مجلس الإدارة في شركة زد للاستثمار الرياضي والرئيس التنفيذي لشركة أورا للتطوير العقاري" يمثل استضافة بطولة بهذا الحجم فرصة يجب استغلالها لإحداث نقلة نوعية في رياضة البادل، لما لها من دور كبير في استقطاب أكثر اللاعبين والمدربين مهارة هنا في مصر وتحقيق أكبر قدر من الوصول للمزيد من المواهب ومساعدتهم على أن يخرجوا إلى النور وأفاق أكثر عالمية للمنافسة، بل وتنظيم بطولات عالمية لرياضات تنبئ بمستقبل باهر. تعد تلك البطولة كذلك فرصة للتفكير مليًا في إنشاء اتحاد وتكوين منتخب لمصر يدعم المواهب الحالية والمستقبلية على جميع الأصعدة ماليًا أو فنيًا، ويمهد الطريق أمام المزيد من اللاعبين ويدفعهم للتنافس وتمثيل مصر عالميًا، بالإضافة إلى فتح باب للبطولات الوطنية التي ستساعد في إنشاء مراكز للتدريب المعتمد."





جدير بالذكر أن مجمع زد الرياضي كان قد استضاف عدة بطولات محلية للبادل تنافس فيها أمهر اللاعبين المصريين من مختلف الأندية المصرية، خلال أربعة ملاعب بادل مزودة بالكامل بأحدث التقنيات على مساحة 1366 متر مربع، إحداهما ملعب بانورامي، لتقديم أفضل البرامج التدريبية على مستوى عالمي، وجلب أفضل الكوادر الرياضية العالمية.











