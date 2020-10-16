رانيا يوسف: كان نفسي أمثل مع أحمد رمزي "عشان نتشاقى" (فيديو)

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:49 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها كانت تتمنى أن تقوم بالتمثيل مع الفنان أحمد رمزي، "عشان نتشاقى ونلعب فهو الولد الشقي للسينما المصرية".
وأضافت خلال لقائه ببرنامج "3 ستات" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلاميات سلوى محمد علي، وإيمان يوسف، وسالي حماد،: "مليش في رشدي أباظة عشان أمثل معه"، كاشفة عن أنها تحب الوجه الطفولي الذي يظهر عليه الفنان الراحل أحمد رمزي.

وكشفت الفانة رانيا يوسف أن مواصفات الرجل الذي من الممكن أن تنجذب إليه تتخلص في تفكيره وشخصيته وحنيته وكرمه، قائلة إن مفتاح قلبها يتلخص في أن يكون لديه رحمة.

أخبار تهمك

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

خاص لـ "الفجر الرياضي".. تفاصيل صادمة بشأن إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

رجال أعمال تطلب من الأهلي المساهمة في صفقة القرن والأحمر يؤجل الملف

منذ حوالي 6 ساعات

إشراف قنفود تفجر مفاجأة مدوية عن فرجاني ساسي في المغرب

منذ أقل من ساعة

بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

أمطار مصحوبة بأتربة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

موسيماني يحسم مصير هذا الثلاثي في الأهلي

منذ أقل من ساعة

الإسماعيلي يقترب من خطف هدف الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يضغط على الخطيب لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتفق مع لاعبه على التجديد

منذ ساعتين و 33 دقيقة

باريس ومدن فرنسية تستعد لحظر التجول لمنع تفشي كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 21 ساعة

رسالة مؤثرة من وليد أزارو بعد الرحيل عن الأهلي والانتقال إلى الاتفاق السعودي

منذ أقل من نصف ساعة

نقل فرجاني ساسي للمستشفي في المغرب بعد نتيجة فيروس بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 ص

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

11:04 ص

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

09:31 ص

بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم

05:01 م

موسيماني يضغط على الخطيب لحسم الصفقة الكبرى

05:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي