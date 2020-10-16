رانيا يوسف: كان نفسي أمثل مع أحمد رمزي "عشان نتشاقى" (فيديو)

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قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها كانت تتمنى أن تقوم بالتمثيل مع الفنان أحمد رمزي، "عشان نتشاقى ونلعب فهو الولد الشقي للسينما المصرية".

وأضافت خلال لقائه ببرنامج "3 ستات" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلاميات سلوى محمد علي، وإيمان يوسف، وسالي حماد،: "مليش في رشدي أباظة عشان أمثل معه"، كاشفة عن أنها تحب الوجه الطفولي الذي يظهر عليه الفنان الراحل أحمد رمزي.



وكشفت الفانة رانيا يوسف أن مواصفات الرجل الذي من الممكن أن تنجذب إليه تتخلص في تفكيره وشخصيته وحنيته وكرمه، قائلة إن مفتاح قلبها يتلخص في أن يكون لديه رحمة.

